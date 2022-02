Sanremo 2022, voci sulla rissa con Amadeus? Sabrina Ferilli sbrocca: "Ca*** vere, come se mi fossi esibita", la sua verità

07 febbraio 2022 a

a

a

"Ca**ate vere": questo il commento ironico che Sabrina Ferilli ha rilasciato ai microfoni di Radio Capital parlando del cosiddetto "Ferilligate". Da due giorni il suo nome è in trend topic sui social per alcuni fuorionda a Sanremo. Alcune frasi captate dietro le quinte - come "Pezzo di mer**" - proverebbero, secondo molti, che ci sia stato un litigio tra l'attrice romana e il direttore artistico della kermesse, Amadeus. La Ferilli, però, ha voluto smontare ogni tipo di teoria e ha detto: "La cosa bella è che si parla di me al di fuori di quello che dico io, non è stupendo? Anche a microfoni mezzi accesi. Come se mi fossi esibita".

"Pezzo di mer***? Ce l'aveva con Amadeus". conferme sulla Ferilli, perché è finita in disgrazia: il ruolo della Zanicchi

Riferendosi alla sua imprecazione, invece, ha confessato: "Non lo so nemmeno io a chi l’ho detto". Poi ha cambiato argomento e ha parlato della gara vera e propria: "La mia canzone preferita è quella che ha vinto e anche Elisa mi è piaciuta tanto". In un secondo momento l'attrice ha spiegato anche quanto sia cambiata la concezione di co-conduttrice nel corso del tempo.

"Lo dice ma non lo fa. Figuratevi se Amadeus...". Sanremo, bomba di Sabrina Ferilli: una pesantissima verità sul conduttore

Prima si parlava di "vallette", oggi la situazione è molto diversa: "E' molto cambiata l'idea di chi affianca Amadeus e questo fa ben sperare e fa onore anche a lui". Parlando della scelta di esibirsi in un "non-monologo", infine, ha detto: "Sono sempre scelte libere e personali. Rompo i cogli**i a tutti...".

"Pezzo di mer***". Rovinoso fuorionda della Ferilli, la versione di Amadeus: "Con chi ce l'aveva". Possibile?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.