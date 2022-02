Emma Marrone, la fucilata di Antonella Clerici: "Ma siamo impazziti? Quando mettere le calze a rete"

Francesco Fredella 10 febbraio 2022 a

Si parla ancora del body shaming che Emma Marrone ha dovuto, ancora una volta, subire a Sanremo. A dire qualcosa di troppo sul suo fisico è stato Davide Maggio, che nel corso di una diretta Instagram si è lasciato andare a qualche commento di troppo. Nessuno, per la verità, l'ha gradito, visto che tutto è apparso abbastanza fuori luogo. Le critiche sul fisico di Emma Marrone e sulle sue calze a rete indossate a Sanremo 2022 scatenano la Rete, che si schiera dalla parte della cantante salentina.

Tra lei e Davide Maggio avviene un vero e proprio botta e risposta. Adesso spunta anche Antonella Clerici, che affronta l’argomento durante la sua trasmissione su Rai 1 È sempre mezzogiorno. “Le è stato detto che se hai una gamba importante devi evitare di metterti le calze a rete. Ma siamo impazziti? Anzi, proprio perché hai una bella gamba ti devi mettere le calze a rete”, dice la Clerici.

“Emma era elegantissima, la più bella del Festival come eleganza, devo dire che è un brutto messaggio per le ragazze che si sentono a volte inadeguate. Ragazze, ricordate che è l’unicità che fa la differenza, non è il fatto di conformarsi a quello che fanno tutte. Io lo dico sempre, ho costruito il mio successo proprio dalle mie imperfezioni, e questa è stata forse la mia forza. Quindi mi raccomando, siate uniche e vogliatevi bene per quello che siete”. Le parole della conduttrice di Rai1, che si è sempre spesa a favore delle donne, fanno rumore. Un vero e proprio tuono che lascia tutti senza fiato. Infatti, sembra di tornare all'anno zero con le dichiarazioni (choc) di Davide Maggio.

