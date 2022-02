Umberto Smaila, "vivo per miracolo": faccia a faccia con Mike Tyson, dettaglio fisico raccapricciante del pugile

12 febbraio 2022 a

Umberto Smaila ha avuto l’onore di cantare insieme a Mike Tyson, cosa per la quale ha però rischiato grosso. Avvicinarsi al famoso pugile non è mai stato facile, ma Smaila a modo suo ci è riuscito in un locale della Versilia. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, il cantante ha sfoderato un aneddoto tutto da godere su Mike Tyson.

“Non era male come cantante - ha ricordato - credo però avesse mangiato spaghetti alle vongole con mezzo chilo di aglio quella sera. Una roba da svenire”. Nonostante ciò Smaila non ha avuto alcun timore ad avvinassi a Tyson, anche se non è stato affatto semplice: “Quando gli feci cantare ‘My way’ sono rimasto vivo per miracolo. Il suo staff mi aveva proibito di avvicinarmi; io me ne fregai e gli volli dedicare ‘My way’, la sua canzone, per uno come lui che nella vita ha sempre fatto a modo suo. Sotto quella spinta emotiva si mise a cantare. Alito a parte, fu molto divertente. Un ragazzo molto gentile”.

Nel corso dell’intervista Smaila ha ricordato anche il suo approdo a Mediaset e il suo rapporto con Silvio Berlusconi: “Fummo i primi a entrare nel cast dei programmi sulle reti Fininvest. Sono legato a Berlusconi da un rapporto di amicizia e riconoscenza. Non ci incontravamo spesso, ma ogni volta è sempre stato un piacere. E poi ci accomuna la passione per il Milan”.

