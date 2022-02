Belen Rodriguez e il video intimo rubato: "Uno stupro mentale". Umiliata in Procura: "Cosa mi disse il giudice"

13 febbraio 2022 a

"Uno stupro mentale". Belen Rodriguez, intervistata dal Quotidiano nazionale, affronta con coraggio il tema del suo video privato finito sui siti per adulti. La neo-conduttrice delle Iene ha voluto anche per questo intervistare Diana Di Meo, ragazza arbitro il cui ex ha caricato sul web un suo video intimo."In origine l'intervista la doveva fare Teo Mammucari. Parlando con Davide Parenti ('autore del programma, ndr), però, gli ho detto che mi sentivo di affrontarla. Mi ero riproposta di non parlarne più, perché ogni volta che salta fuori l'argomento ci sono migliaia di tastiere che caricano di nuovo quel mio video maledetto sui siti. Non è piacevole: è uno stupro mentale".

"Nelle divise - dai magistrati ai carabinieri alla polizia - ci sono tante brave persone - riflette ancora la showgirl argentina -, ma ce ne sono tante altre che se ne approfittano. Quando ho denunciato che il mio video intimo era stato messo in rete, il giudice mi ha detto: 'E chi mi dice che non sia stata lei?'. Purtroppo la legge non è uguale per tutti".



"Un'altra cosa che mi indigna - prosegue Belen - è la mancata tutela delle diversità dei sessi. I gay non hanno ancora gli stessi diritti. Io sono favorevole all'adozione da parte delle coppie gay: ci sono bambini orfani, o che muoiono di fame in Africa: è meglio quello o essere accuditi da due persone che ti amano?".

C'è anche spazio per un divertente aneddoto sulle Iene: "Davide Parenti l'avevo visto una sola volta, quindici anni fa, e non ne ricordavo il viso. Quando sono venuta a Mediaset per parlare del programma, mi sono seduta nel salottino ed è arrivato questo bell'uomo che era impegnato in una telefonata. Io intanto mi pettino, mi sistemo il trucco, mi metto il collirio... Quando ha finito la chiamata gli dico: 'Sto aspettando Davide Parenti'. E lui: 'Sono io Davide Parenti'. Chissà perché me lo immaginavo con più chili, invece gli ho detto:'Ma sei uguale a Michael Douglas!' Ci siamo fatti una bella risata".

