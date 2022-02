Michelle Hunziker, sconvolgente confessione della madre Ineke: "Mazza da baseball in mano, pronta a spaccarle la faccia"

25 febbraio 2022 a

Fanno ancora scalpore le parole di Ineke, madre di Michelle Hunziker, a Michelle Impossibile, il programma condotto dalla figlia su Canale 5 la cui seconda e ultima puntata è stata trasmessa nella serata di mercoledì 23 febbraio. Ineke, nel corso dello show, è stata intervistata da Silvia Toffanin, in un peculiare esperimento televisivo.

E la madre ha ricordato il periodo in cui la figlia si era allontanata da lei e da tutta la famiglia, quando era stata plagiata dalla setta. "Non dormivo più, prendevo dei tranquillanti. Mi hanno messo un peacemaker. Non potevo più guidare, né lavorare", ricorda Ineke in una testimonianza drammatica. E ancora: "Sono andata a teatro pur di rivederla. Appena l’ho vista in scena, con le montagne di sfondo sono svenuta", ricorda.

La madre rivela: "Ho pianto tantissimo. Neanche in quell’occasione l’ho potuta incontrare perchè non aveva il cellulare e i miei messaggi non li leggeva". Poi, la svolta improvvisa. Con una telefonata: "La mattina mi arriva una telefonata ‘Mamma sono la Mich, posso venire da te a fare colazione?’ ed è stato bellissimo. Quando l’ho rivista mi si è fermato il cuore", ricorda.

Dunque Ineke si lascia andare, ed è davvero difficile non capirla: "Un’esperienza terribile. Io ho provato con telefonate e messaggi ma non riuscivo perché loro avevano il suo telefono". Poi cita una donna misteriosa, quella che avrebbe fatto il lavaggio del cervello alla figlia: "Prima sconforto, poi rabbia. Volevo spaccare la faccia di questa donna che me l’aveva allontanata. Mazza da baseball pronta ma Eros mi ha fermato", ha concluso Ineke.

