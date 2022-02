Verissimo, Ana Mena e la confessione a Silvia Toffanin: "Francesco Monte? C'è stata confusione"

26 febbraio 2022 a

Non ha trionfato nella classifica di Sanremo, ma la sua canzone - "Duecentomila Ore" - è diventata virale subito dopo la fine della kermesse. Stiamo parlando di Ana Mena, che oggi è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. La cantante spagnola, nello studio del programma, ha parlato anche delle polemiche pre-Festival scatenate da Francesco Monte, ex tronista di Uomini e donne che tenta adesso la carriera di cantante. Prima ancora che Sanremo iniziasse, infatti, Monte - scartato da Amadeus - si era lamentato del fatto che Ana Mena fosse una cantante spagnola mentre il Festival è italiano.

Nonostante la polemica dell'ex tronista, però, il regolamento della kermesse parla chiaro: nulla vieta al direttore artistico di scegliere concorrenti stranieri. Dunque nulla di anomalo nella scelta di Ana Mena. Dopo Sanremo, Monte ha deciso di riprovarci, partecipando a Una Voce per San Marino, il contest con il quale il micro Stato ha scelto il suo rappresentante al prossimo Eurovision. Proprio mentre si esibiva sul palco, Ana Mena ha scritto un tweet piuttosto sospetto, che in molti hanno ricollegato proprio a Francesco: “Sto volando".

In realtà però, come ha spiegato lei stessa alla Toffanin, si è trattato solo di un fraintendimento. Quel tweet, infatti, l’aveva scritto riferendosi a un altro video. “Io non l’ho visto. C’è stata confusione, l’altro giorno ero appena atterrata a Madrid, inizio a guardare TikTok e vedo un video di un prete che ballava la mia canzone”, ha spiegato la cantante, che ha aggiunto: “Non sapevo che in quel momento questa persona stesse facendo questa cosa”.

