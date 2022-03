Fedez e Achille Lauro, alla sfilata Gucci è finita in disgrazia: indiscrezioni clamorose, volano stracci

09 marzo 2022 a

a

a

Indiscrezioni clamorose sulla strana coppia Achille Lauro-Fedez, che solo poco tempo fa insiema ad Orietta Berti confezionarono il tromentone Mille, brano ascoltatissimo per lunghi mesi in Italia. Indiscrezioni clamorose che viaggiano su Dagospia, nella rubrica "A lume di Candela", firmata da Giuseppe Candela.

"Gliel'ha insegnato lei, per contratto". Aldo Grasso, insinuazione estrema contro Chiara Ferragni e Fedez

Il punto è che tra i due, in un evento pubblico, sarebbe finita male. Anzi, malissimo. Il tutto per essere precisi alla sfilata di Gucci. Si legge infatti su Dagospia: "Alla Milano Fashion Week se ne vedono di tutti i colori. Alla sfilata di Gucci erano presenti sia Fedez che Achille Lauro, protagonisti della scorsa estate con il tormentone Mille cantato con Orietta Berti. Gira voce che i due cantanti (per mancanza di ugole) all’evento non si sarebbero parlati e nemmeno salutati. Solo una svista o c’è altro?", conclude malizioso il sito diretto da Roberto D'Agostino.

Addio Fedez, J-Ax vuota il sacco: "Non ho tradito nessuno, io". Dietro la rottura, una storia di soldi?

Per inciso, nessuno dei due ha commentato quanto rilanciato da Dagospia: né conferme, né smentite. Insomma, possibile, anzi probabile, che tra i due effettivamente sia successo qualcosa. La loro collaborazione fu decisa nel corso del Festival di Sanremo 2021 e annunciata il 10 giugno scorso: al progetto inizialmente avrebbe dovuto partecipare Annalisa, salvo poi virare su Orietta Berti. Ma tra Fedez e Achille Lauro, appunto, qualcosa si sarebbe rotto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.