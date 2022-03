Elodie, il lato B... così: il video ad altissimo tasso erotico, scorci proibiti e provocazione pura

10 marzo 2022 a

"Bagno a mezzanotte" è il nuovo singolo di Elodie, in collaborazione con Elisa. "È un singolo nato per ballare, alzando il volume, fare festa e stare svegli fino all'alba. Collaborare con Elisa è per me sempre fonte di ispirazione. Questo regalo racconta tutta la sua generosità, passione e attenzione verso la musica e gli altri". Nel video cantante si presenta in varie vesti, ma sempre una forte carica sensuale. Un video ad alto contenuto erotico che sarà apprezzato anche da chi non conosce Elodie come cantante.

Il ricavato della vendita del nuovo singolo supporterà i progetti di Save the Children, organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare i più piccoli garantendo loro un futuro, in Ucraina e nei paesi confinanti. I proventi permetteranno di distribuire ai bambini e bambine in fuga dalla guerra cibo, acqua pulita, kit igienici, medicine, coperte per l’inverno e fornire supporto psicologico ed economico.

Questo nuovo singolo è la seconda tappa del nuovo progetto artistico di Elodie e segue "Vertigine", brano diventato disco d'oro. Elodie nel 2021 ha collaborato Rkomi, ne "La coda del diavolo" (disco di platino e numero uno nella classifica dei singoli più venduti), e con Elisa, Giorgia e Roshelle per "Luglio", brano contenuto nel nuovo album di Elisa "Ritorno al futuro / Back to the Future". elodie è anche finita sulla copertina di "Les Femmes Publiques", ritratta da Ellen Von Unwerth, una delle fotografe più famose nel campo della moda e del glamour.

