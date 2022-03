Mahmood e Blanco come i Maneskin? Perché rischiano l'esclusione dall'Eurovision: "Problema tecnico"

10 marzo 2022 a

Mahmood e Blanco sono costretti a modificare il brano che li ha portati alla vittoria del Festival di Sanremo, "Brividi", pena l'esclusione dall'Eurovision song contest, in programma a maggio a Torino. La competizione, che vedrà sfidarsi i migliori cantanti d'Europa, ha delle regole molto rigide da rispettare. Le canzoni in gara all’Eurovision infatti non possono superare la soglia dei 3 minuti. "Brividi", invece, dura ben 3:29 minuti.

"Sì c’è un problema tecnico per l’Eurovision, perché la canzone è troppo lunga - ha spiegato Mahmood a Radio Italia -. Cercavamo in tutti i modi di accorciarla. Abbiamo provato a dire: ‘Ok, l’ultima parte la cantiamo senza base…’. Niente, sono proprio 3 minuti e dopo non so, ti chiudono le tende". A lavorarci è l’ormai notissimo produttore Michelangelo: "Sta cercando di fare l’impossibile. Lui dovrà tagliare 30 secondi e in una canzone sono tanti. Avrete quindi una versione diversa da quella del Festival, ma vi giuriamo che sarà bellissima comunque”.

Mahmood e Blanco, insomma, stanno lavorando alla versione di "Brividi" da portare sul palco dell’Eurovision. Uno sforzo importante. Non si tratta però di una novità. L'anno scorso successe una cosa simile anche ai Maneskin, costretti pure ad eliminare alcune parolacce dal testo definitivo. Speriamo che questa similitudine possa portare fortuna al duo vincitore del Festival.

