Gigi D'Agostino, il suo dramma: "Urla e pianti di dolore". Come ha ridotto la malattia il mito della musica italiana

Qualche mese fa il famoso deejay aveva annunciato di essere gravemente malato e ora Gigi D'Agostino torna a parlare con i suoi fan pubblicando un post sul suo storico forum Casa Dag: "Oggi questa Casa compie 20 anni - ha scritto il dj - stavo pensando molto intensamente a tutto quello che abbiamo creato insieme".

Inutile dirlo, il suo messaggio ha scatenato la reazione dei suoi ammiratori che con tanti messaggi di affetto gli hanno chiesto delle sue condizioni di salute. "Le mie condizioni purtroppo non sono migliorate", ha risposto Gigi D'Agostino, "però sono contento perché non ci sono stati peggioramenti... Voglio pensare che sia un buon segno. Certo la sofferenza consuma ed è terribile quasi adeguarsi alle urla e i pianti di dolore. Ma il mio pensiero, anche nei momenti più bui, è rivolto al giorno che inizierò a sentire le prime tracce di sollievo. Voglio credere che andrà così".

Quini il deejay ha ringraziato i suoi tantissimi fan per "tutto l'affetto e la forza". E ha concluso: "Non potete immaginare nemmeno quanto mi aiutate... L'amore fa tantissimo". In bocca al lupo.

