Verissimo, Silvia Toffanin e lo "sfregio" a Mara Venier: l'ospite in studio, altissima tensione Rai-Mediaset

A Verissimo un siluro su Mara Venier e Domenica In, in onda in contemporanea su Rai1: si chiama Pierpaolo Pretelli l'arma segreta di Silvia Toffanin, che sta già scatenando parecchie polemiche sui social sull'asse Cologno Monzese-viale Mazzini.

L'ex velino di Striscia la notizia, concorrente del Grande Fratello Vip e oggi fidanzato di Giulia Salemi (conosciuta proprio un annetto fa nella casa del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini) sarà ospite della Toffanin. Il promo lo definisce con entusiasmo "un ragazzo dal grande talento e un superpapà sempre più innamorato della sua Giulia". Nessun riferimento, ovviamente, ai recenti sviluppi della sua carriera professionale in tv. Pretelli, ospite di Domenica In, aveva letteralmente conquistato Zia Mara, convincendo la padrona di casa ad affidargli uno spazio fisso, una sorta di quiz musicale stile Canzonissima.

Addirittura, quando la Venier non si è sentita bene, l'ex gieffino si era addirittura improvvisato conduttore del salotto televisivo più prestigioso della tv italiana, programma-simbolo della domenica del piccolo schermo. Una promozione clamorosa che però non è stata suffragata da grandi riscontri né di critica (molto dura, forse pure troppo) né di pubblico (i suoi segmenti registravano un costante calo di ascolti). E anche per questo la Venier gli avrebbe dato il benservito. E giustamente, su Twitter, ora c'è chi si chiede: "Scusate ma questo non lavorava nel programma della concorrenza fino a 2 settimane fa?". Tira aria di vendetta catodica.

