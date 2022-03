Domenica in, Amanda Lear senza censura: "Drogata, ho rimorchiato maschi e..."

13 marzo 2022 a

a

a

Amanda Lear si confessa senza censura da Mara Venier, a Domenica In, su Rai uno, nella puntata del 13 marzo. La showgirl ha detto a chiare lettere di non aver alcun rimpianto nella sua vita: "Ho fatto di tutto. Ho fumato, mangiato, bevuto, mi sono drogata, rimorchiato dei ragazzi pazzeschi. Non ho rimpianti". Amanda Lear ha vissuto la sua vita pienamente. Ha avuto storie d'amore, ha incontrato gli artisti più importanti del mondo dell'arte, della musica e dello spettacolo. Ma è sempre rimasta se stessa, una persona semplice e autoironica.

"Come risparmiare sulla bolletta". Striscia, il trucco clamoroso che salva i risparmi degli italiani | Guarda

Quindi Amanda Lear è tornata a parlare della sua boutique, che attualmente è chiusa, e del fatto che l’uomo che la vedrà nuda sarà il medico legale (si spera il più tardi possibile).

"Nei titoli di coda...". Gemma Galgani irrompe a C'è posta per te: il dettaglio che la sconvolge

Infinie con Mara Venier ha scherzato sull'età. Quando si è sentita dare della "coetanea", la conduttrice ha ribattuto con altrettanta ironia: "Sono tanto più giovane di te! Non cominciare con questa storia".

"L'ho scoperto sul set". Valeria Fabrizi choc: la malattia nascosta che lascia di sasso Silvia Toffanin

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.