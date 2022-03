Domenica in, "migno*** ucraina". Amanda Lear fuori controllo, l'ira di Mara Venier. Terremoto in Rai

13 marzo 2022 a

Amanda Lear fuori controllo da Mara Venier a Domenica in nella puntata del 13 marzo su Rai uno. Ad un certo punto dell'intervista l'attrice si è lasciata andare ad una battuta quantomeno infelice: "Sembra una mingno*** ucraina", ha detto commentando una clip mandata in onda sulla sua carriera. Una frase davvero fuori luogo considerata la sofferenza del popolo ucraino sotto attacco della Russia.

La conduttrice al momento non aveva capito bene quello che aveva detto la sua ospite. Ma quando ha concluso l'intervista con Amanda Lear, davvero arrabbiata e rammaricata per quanto successo ha preso le distanze e ha condannato le sue parole: "Quando Amanda se ne è uscita con quella frase, battuta molto infelice, io ho detto subito 'Cosa hai detto?', perché non avevo capito".

"Se avessi capito", ha quindi proseguito Mara Venier con un tono davvero furioso e alzando la voce guardando dritto in telecamera, "avrei preso subito le distanze. Le prendo adesso, non è il momento per fare polemiche inutili. Non avevo sentito, quindi stop alle polemiche, altrimenti rimandiamo il pezzettino in cui dico: 'cosa hai detto?'". Quindi ha concluso in modo durissimo: "Se ne è uscita così, in modo istintivo, sapete come è fatta. Questa è stata una battuta infelicissima e chiudiamola qua".

