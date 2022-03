Fedez, Chiara Ferragni rompe il silenzio: "Sarà presto a casa", la foto che spezza il cuore

23 marzo 2022 a

"Fedez sarà presto a casa": Chiara Ferragni rompe il silenzio sui social per fare gli auguri alla sua secondogenita, che oggi compie un anno, e approfitta del post per rassicurare i fan sulle condizioni di salute del marito. "Buon primo compleanno alla nostra Vittoria. Abbiamo scattato queste foto domenica, con qualche giorno in anticipo, perché sapevamo che oggi papà sarebbe stato in ospedale", ha scritto l'imprenditrice digitale. Che poi ha pubblicato diverse foto di famiglia con lei, Fedez, Leone e Vittoria attorno alla torta di compleanno.

E' la prima volta che Chiara scrive qualcosa sui social dopo che il cantante ha fatto sapere che ieri sarebbe stata "una giornata importante". Come rivelato da Libero, infatti, proprio ieri Fedez sarebbe stato operato all'ospedale San Raffaele di Milano. Anche se non si hanno altre informazioni a riguardo. Una settimana fa il rapper aveva comunicato ai suoi fan di avere un non meglio precisato problema di salute e che per questo avrebbe intrapreso un importante percorso di cure.

Nel frattempo arrivano gli auguri per la piccola Vittoria anche dagli altri membri della famiglia. Tatiana, la mamma di Fedez, ha condiviso su Instagram una serie di video e foto della nipotina. Uguale Marina, mamma di Chiara, che ha pubblicato un primo piano della bimba e ha scritto: "Tantissimi auguri Vittoria mia". Qualche giorno fa, invece, è stato festeggiato il compleanno del primogenito della coppia, Leone, che ha compiuto quattro anni. "Tanti auguri amore mio, oggi voglio solo dirti grazie. Grazie per aver riempito di gioia questi 4 anni insieme, grazie per avermi fatto crescere come persona più di quanto io possa aver fatto con te. Il tempo vola ma io ti tengo stretto, più che mai", aveva scritto Fedez.

