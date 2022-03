Fedez, la "foto rubata" in ospedale: cosa c'è sul tavolo dopo l'operazione

25 marzo 2022 a

Fedez si trova ancora all'ospedale San Raffaele di Milano, dove nei giorni scorsi è stato operato per un tumore al pancreas. La moglie Chiara Ferragni ha aggiornato i follower su Instagram, dove ha postato una foto del cantante intento a fare colazione. Nello scatto pubblicato dall'imprenditrice digitale, si vede Fedez seduto al tavolo dell'ospedale che alza il pollice in segno di ok. In molti poi hanno notato anche la fascia che il rapper ha attorno al torace.

"Buongiorno dall'ospedale", si legge accanto alla foto. La convalescenza, insomma, procede e presto Fedez potrà tornare a casa dai suoi figli. Dopo l'annuncio sul raro tumore neuroendocrino al pancreas, il cantante è stato sommerso dall'affetto di amici e fan sui social. Poi è stato lui stesso a far sapere che il tumore gli è stato asportato durante un intervento chirurgico durato ben sei ore: "Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo".

Parlando del post-intervento, poi, Fedez ha scritto: "A due giorni dall’intervento sto bene e non vedo l’ora di tornare a casa dai miei figli. Ci vorrà un po’. Grazie ai medici, chirurghi e infermieri che mi sono stati accanto in questi giorni intensi. Un grazie immenso anche per tutti i messaggi di supporto e di positività che mi avete fatto arrivare".

