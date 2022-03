Fedez, le sue condizioni a una settimana dall'intervento: indiscrezioni dal San Raffaele, "salvo imprevisti..."

31 marzo 2022 a

Vuole tornare a casa Fedez. "Per me sarà tornare a vivere", ha scritto infatti il rapper milanese in una breve clip con il figlio Leone pubblicato sul suo profilo Instagram. E il suo desidero potrebbe già avverarsi oggi, 31 marzo, quando, se gli ultimi accertamenti daranno gli esiti sperati e salvo imprevisti, potrebbe essere dimesso dall'ospedale San Raffaele di Milano dove è stato operato una settimana fa per asportare un tumore neuroendocrino al pancreas.

Fedez è stato infatti ricoverato la settimana scorsa ed è stato subito sottoposto ad un intervento chirurgico durato sei ore. In questi giorni di degenza la moglie, Chiara Ferragni, ha trascorso molte notti in ospedale con lui e anche lei ha pubblicato una storia su Instagram distesa su un letto dell'ospedale mentre fa con le dita la "V" di vittoria.

Secondo Giovanni Paganelli, docente di Medicina Nucleare all’Università di Ferrara, per questi tipi di tumore "se la diagnosi è precoce la sola chirurgia porta a guarigione, in caso contrario le cure radiometaboliche sono la strada migliore da percorrere". E in riferimento alle percentuali di successo di queste cure, il medico ha spiegato: "Circa l’80-90% dei pazienti risponde alle cure. Tra loro il 30% ottiene la guarigione definitiva, mentre un 50% ha un risultato parziale: la malattia si blocca e si può condurre una vita normale molto a lungo".

