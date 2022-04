Aida Yespica, il dramma: "Non mi lasciano più vedere mio figlio", perché è una donna in trappola

Francesco Fredella 01 aprile 2022 a

“Perché non posso più vedere mio figlio”: Aida Yespica rompe il silenzio. E le sue dichiarazioni fanno, subito, il giro della Rete. La soubrette venezuelana, a quanto pare, non riesce a stare insieme al piccolo Aron - che ha 13 anni ed è nato dall’ex calciatore Matteo Ferrari. “Il vero problema è la burocrazia. Per quattro volte me l’hanno cancellato perché c’era la pandemia. L’ultima volta che ne ho fatto richiesta, mi hanno detto che devo aspettare”, racconta la Yespica. Suo figlio vive a Miami con il padre e la donna, a quanto pare, avrebbe problemi con il visto e quindi non riesce a volare negli Stati Uniti.

Al settimanale Diva e Donna, Aida Yespica ammette che in questo momento così difficile la tecnologia è stata molto di aiuto. E poi parla di suo figlio come un ragazzo ordinatissimo e molto educato, proprio come suo padre. È migliorato anche il rapporto della Yespica con il suo ex, sicuramente grazie al figlio che hanno in comune. Ora il ragazzo, che ha 13 anni, vive in America da quando aveva 7 anni.

Altro tassello importante è legato alla vita sentimentale della Yespica, che secondo rumors sarebbe di nuovo single. Ma, invece, sarebbe legata all’imprenditore Mirco Maschio: secondo un insider la storia procede a gonfie vele. Aida, per amore, ha lasciato Milano per trasferirsi a Padova. “Spero le cose possano durare a lungo. Spero che sia l’uomo della mia vita. Le cose tra di noi vanno a gonfie vele, mi dà tanta sicurezza, mi vuole bene e vuole il mio bene. Lo adoro”, ha raccontato ancora la Yespica.

