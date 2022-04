Antonello Venditti in ospedale: "Pucker maculare", operato all'occhio

Francesco Fredella 14 aprile 2022 a

a

a

La foto di Antonello Venditti in ospedale fa il giro della Rete. Nulla di grave, per fortuna. L'amato cantante romano, un mito per intere generazioni, ha subito un’operazione all’occhio. Per questo motivo ha pubblicato un video su Instagram per annunciare ai suoi fan il motivo della sua assenza allo stadio in occasione della partita della Roma (di cui è super tifoso). Camice e cuffietta dell’ospedale verde, in attesa di andare in sala operatoria, il cantante ha scritto: “Insomma, avete capito no?”. Le sue parole hanno mandato in allarme i fan che poi si sono tranquillizzati. “Una cosa non grave all’occhio, che vedete dilatato", ha detto. “Sono sano come un pesce, però siccome vedo tutto storto sarebbe utile che lo facessi. E ho deciso di farlo, ed è bella la decisione. Vedo tutto questo strano ospedale che mi vuole bene, che poi è una struttura pubblica”.

"Come mai nella mia vita": Fedez e il tumore, la drammatica frase sfuggita al rapper

Il problema all'occhio si chiama pucker maculare ed è un’affezione dovuta a un’alterazione dell’umor vitreo. Un problema che grazie a un intervento chirurgico può risolversi. Nelle scorse settimane, tra l'altro, Venditti aveva raccontato di doversi sottoporre a un piccolo intervento. Appunto si trattava proprio di questo.

Adesso i suoi fan, che da anni lo seguono, sono in attesa di notizie sulle sue condizioni di salute. Nelle prossime ore, chissà, il cantante romano potrebbe tornare sui social a parlare di musica e non solo. Tra le sue passione c'è la Roma, il suo vero amore.

Fedez dopo l'operazione, ecco come copre la cicatrice: una foto impensabile | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.