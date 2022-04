Rai3, l'effetto "Viagra" Angela Rafanelli? Indiscrezione pesantissima dai palinsesti

14 aprile 2022 a

La Rai, esattamente la terza Rete, tenta di giocare la carta perfetta per gli ascolti: il sesso. Giunge voce, infatti, che ci sarebbe in cantiere un progetto legato ad un nuovo programma - che potrebbe partire dal prossimo anno - sul sesso. La spifferata arriva da Giuseppe Candela, sulle colonne di Dagospia. Nell'era dei Talk show e dei virologi, che affollano da due anni i programmi, ora si registra la prima inversione di tendenza. E Rai3 starebbe puntando sulla Fenix Entertainment di Riccardo Di Pasquale, marito di Roberta Giarrusso, dove da poco è arrivato come direttore generale Filippo Cipriano. Un piccolo rewind: Di Pasquale è tra i più talentuosi produttori televisivi e cinematografici, in pochi anni ha creato un vero e proprio impero. E si parla di un programma a mo' di Loveline con la conduzione di Angela Rafanelli.

Ma a Rai3, intanto, le acque sarebbero molto agitate dopo l'arrivo di Marco Damilano - ex direttore de L'Espresso - con un contratto di esclusiva. Questa mossa avrebbe, condizionale d'obbligo, fatto arrabbiare dipendenti e conduttori vari. Sempre Dagospia dice che "per Damilano si sarebbe mossa mezza sinistra italiana: da Prodi a Letta". Ma questa è un'altra storia.

Sempre Candela, informatissimo, scrive che "Lucia Annunziata avrebbe voglia di bis". Insomma, la storica giornalista - che litigò con Berlusconi all'epoca presidente del Consiglio, sembra che non abbia intenzione di mollare il suo spazio domenicale: E' arrivata la conferma, ma "dopo il no alla striscia informativa avrebbe chiesto un programma in seconda serata su Rai3". Parola di Dagospia.

