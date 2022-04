Chiara Ferragni, dolorosa foto con Fedez: dai red carpet alla malattia, ridotti così

22 aprile 2022 a

Un pizzico di ironia nonostante qualche problema di salute. Chiara Ferragni e Fedez preferiscono riderci su. Da una parte infatti c'è il rapper che deve fare i conti con la convalescenza dopo l'operazione a causa del tumore, dall'altra l'influencer con l'influenza. Così la coppia più social mostra la loro serata sul divano, con la Ferragni che viene immortalata mentre si fa l'aerosol.

"Stiamo invecchiando male", confessa il cantante con una battuta. D'altronde per Fedez non sono stati momenti semplici: dopo aver scoperto il tumore al pancreas, il rapper si è sottoposto a una complicata operazione chirurgica. Oggi le cose sembrano andare meglio, ma la guarigione richiede ancora un po' di tempo.

Lo stesso che tocca far passare alla Ferragni. Nei giorni scorsi l'influencer aveva confessato di aver avuto la febbre alta e di sentire dolori in tutto il corpo. "Visto che in questa casa si respira un clima di gioventù, ne approfitto per flexare un po’. Ecco a voi la mia collezione di panciere... ​Una volta eravamo giovani, amore mio. Stiamo invecchiando, anche un po’ male", ribadisce ancora Fedez in riferimento alle panciere con il marchio della moglie. Un regalo della Ferragni al marito tornato dal San Raffaele di Milano.

