Teo Teocoli e i trans, "Chi mi volevo fare". Una belva sessuale: nomi e cognomi, dettagli spintissimi dalla Fagnani

23 aprile 2022 a

a

a

Teo Teocoli si confessa in una intervista a Belve, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani, in onda il venerdì alle 22.55 su Rai 2. Parla dei suoi amori e dell'amicizia rotta con Adriano Celentano. Il comico ricorda che è stato fidanzato sia con Loredana Bertè sia con Mia Martini, ma non contemporaneamente, e comunque dice: “Mia Martini si innamorò di me”. Quinfi la conduttrice gli chiede spiegazione di una sua precedente dichiarazione sull’omosessualità: "Ha detto che non ha mai avuto esperienze omosessuali ma ci ha pensato..." e Teocoli allora rivela: "Negli anni ’70 c’erano certi travestiti che facevano girare la testa, come Amanda Lear, lei che era la musa di Salvador Dalí e non mi filava, nemmeno di striscio”.

Stefania Sandrelli nuda nella vasca da bagno: rispunta il video piccante con Catherine Spaak | Guarda

Teocoli parla anche della lite con Celentano, che ha posto fine a un’amicizia durata 60 anni: "L'ho chiamato un paio di volte", ma il Molleggiato non ha mai risposto, "e da allora non ci siamo più sentiti”. Poi spiega: “Celentano voleva che lo imitassi perfettamente così potevo presentare io lo spettacolo al posto suo, ma questa cosa a Mediaset non piaceva”.

"La mia vita oscena". Francesco Sarcina delle Vibrazioni? "Sesso ovunque, anche...": confessioni drammatiche

Una lite che ha poi coinvolto anche Claudia Mori: "...è la moglie di Adriano Celentano”. Al che la Fagnani gli chiede se puà fare chiarezza: “Cioè, vuol dire che non esisteste senza Celentano...". E l'attore risponde: “Cosa esisterebbe a fare...?”.

"In diavoli non ho doppiato me stesso": il racconto di Alessandro Borghi in radiovisione su RTL 102.5

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.