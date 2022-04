Gerry Scotti, "cosa amo di lei": la privatissima confessione su Maria De Filippi

26 aprile 2022 a

Gerry Scotti si confessa. Il conduttore di Canale 5, in una lunga intervista, non può che soffermarsi sull'amicizia che lo lega a Maria De Filippi. "Amo i suoi show e anche quelli di Carlo Conti, poi mi aggiorno con i talk e il TG5 e mi piacciono le serie. Poi nel weekend guardo tutte le partite e passo davanti alla tv circa sei ore al giorno, a differenza delle due che posso concedermi durante la settimana", rivela a Tv Sorrisi e Canzoni.

Il conduttore di Mediaset, da poco diventato nonno, si sente ancora giovane. Anzi, non nega di essere "sufficientemente tecnologico per districarmi". A differenza dei suoi suoceri che invece "a volte hanno bisogno di essere teleguidati per telefono per capire i tasti da schiacciare". Oltre alla De Filippi e a Conti, Scotti ammette di avere un debole per un altro conduttore: Maurizio Costanzo.

"Vorrei vedere tutte le sere il Maurizio Costanzo Show, non posso fare a meno di vederlo". Intanto qualche mese fa belle parole su Gerry erano state spese dalla collega e compagna di bancone di Striscia la Notizia, Michelle Hunziker. La showgirl svizzera aveva detto che Scotti "è un amico vero. Con lui ho la consapevolezza di avere accanto una persona di cui mi posso fidare".

