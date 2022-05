L'uomo gatto di Sarabanda, lo ricordate? "Dovevo andare in Egitto...": clamoroso, che fine ha fatto. Il volto irriconoscibile

01 maggio 2022 a

Ve lo ricordate "l'Uomo gatto?". All'anagrafe Gabriele Sbattella, oggi ha 51 anni, e divenne un personaggio televisivo esattamente 20 anni fa, quando dominò a lungo Sarabanda, il programma musicale di Italia 1 condotto da Enrico Papi.

Un'imbattibilità-record: dal 12 novembre 2002 al 19 febbraio 2003, quando venne battuto da Tiramisù, altro volto che divenne poi un simbolo del programma. E ora, a distanza di vent'anni, il Corriere Bologna è andato a ripescare l'Uomo gatto, che ha scritto un libro uscito il 21 aprile in cui racconta la sua parabola. Il titolo: Te lo ricordi... l'uomo gatto?, editore Santelli.

Che fine ha fatto? Cosa ha fatto dopo Sarabanda? "Sarei dovuto andare a fare l’animatore turistico in Egitto ma mi invitavano nei locali per le serate. Con due ore si guadagnava quello che nei villaggi si prendeva in un mese quindi ho abbandonato quel mondo", ha spiegato.

E oggi che combina? "Il giornalista e non scrivo solo di sport, anche di musica, ho seguito tre Festival di Sanremo. Lavoro per un’agenzia", spiega Sbattella. Infine, l'Uomo gatto spiega di avere ancora nel cuore la sua Emilia Romagna: "Sì perché ho vissuto a Cento e ho studiato alla scuola interpreti di Misano Adriatico", conclude chiudendo l'album dei ricordi.

