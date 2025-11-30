Italia 1, i cartoni ipnotizzano gli adulti

Libero logo
di Klaus Davidomenica 30 novembre 2025
Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi sul piccolo schermo

CHI SALE (I cartoni animati)
Ogni anno a dicembre si registra un sensibile aumento degli ascolti tv da parte degli adulti di programmi, film e soprattutto cartoni animati dedicati solitamente ai bambini. I primi segnali si hanno dalla programmazione di Italia Uno che negli ultimi giorni vede aumentare la media di ascolto de I Simpson fino al 5% di share e oltre 500mila teste nel primo pomeriggio.

Miglioramenti rintracciabili anche nei canali per i bambini come Boing e Cartoonito che tra ottobre e novembre hanno già registrato +20%. Nel frattempo, gli esperti stimano un aumento totale ogni anno del 25% dell’ascolto a dicembre di questi programmi. 

Ad attirare gli adulti sono anche gli episodi di One Piece e Naruto su Italia 2 che nella fascia pomeridiana raggiungono picchi di 80mila spettatori. Sabato e domenica mattina in quasi 200mila per i film d’animazione Scooby-doo!la leggenda del fantosauro e Tom & Jerry - Rotta su Marte su Italia 1. La scusa è quella di trascorrere un’ora con i figli, ma la verità è che ci piace riscoprire i cartoon e certi personaggi della fantasia con cui siamo cresciuti.

Redazione