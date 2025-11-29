Italia 1, Morte al tiranno spopola in notturna

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo
CHI SALE (Morte al tiranno!)
Adesso si dirà che è colpa di Trump se i documentari dedicati ai grandi dittatori stanno segnando medie d’ascolto inaspettate con picchi di 130mila spettatori e del 10% di share tra le 3 e le 5 di notte su Italia 1 per il format Morte al tiranno! Congiure e attentati contro i dittatori.
Certo, ci sono anche gli speciali di Aldo Cazzullo ed Ezio Mauro su La7 o Alberto Angela su Rai 1 con ampi spazi a fenomeni politici totalitari come il Fascismo, imperatori come Nerone e figure come Hitler e Mussolini. Ma cos’hanno di così affascinante questi ritratti? Partendo dal fatto che si tratta di personaggi divisivi ma allo stesso tempo attrattivi, il programma notturno di Italia 1 analizza i tentativi falliti e riusciti di eliminare persone come Hitler, Fidel Castro, Saddam Hussein, Stalin o Kim Il Sung attraverso purghe, piani segreti, congiure e tranelli, spesso scoperti con conseguenze terribili per chili ha architettati.
Un simile successo di pubblico spiega che la politica dei “musi duri” caratteristica di potenti come Putin, Trump, o Netanyahu eserciti una buona presa sulle rispettive opinioni pubbliche.