Libero logo
Garlasco
Famiglia nel Bosco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Italia 1, Morte al tiranno spopola in notturna

di Klaus Davisabato 29 novembre 2025
Italia 1, Morte al tiranno spopola in notturna

1' di lettura

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Morte al tiranno!)
Adesso si dirà che è colpa di Trump se i documentari dedicati ai grandi dittatori stanno segnando medie d’ascolto inaspettate con picchi di 130mila spettatori e del 10% di share tra le 3 e le 5 di notte su Italia 1 per il format Morte al tiranno! Congiure e attentati contro i dittatori. 

Certo, ci sono anche gli speciali di Aldo Cazzullo ed Ezio Mauro su La7 o Alberto Angela su Rai 1 con ampi spazi a fenomeni politici totalitari come il Fascismo, imperatori come Nerone e figure come Hitler e Mussolini. Ma cos’hanno di così affascinante questi ritratti? Partendo dal fatto che si tratta di personaggi divisivi ma allo stesso tempo attrattivi, il programma notturno di Italia 1 analizza i tentativi falliti e riusciti di eliminare persone come Hitler, Fidel Castro, Saddam Hussein, Stalin o Kim Il Sung attraverso purghe, piani segreti, congiure e tranelli, spesso scoperti con conseguenze terribili per chili ha architettati. 

C'è ancora domani, l'ultimo trionfo su Rai 1

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (C’&egr...

Un simile successo di pubblico spiega che la politica dei “musi duri” caratteristica di potenti come Putin, Trump, o Netanyahu eserciti una buona presa sulle rispettive opinioni pubbliche.

Doc sugli aeroporti, quanti fan notturni

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (“Stop! Border Cont...
tag
morte al tiranno!
italia 1

Su "Italia 1" "L'ultimo boy scout", Bruce Willis al suo meglio nei panni dell'eroe sfigato

Il pensiero dei giudici Famiglia nel bosco, un servizio delle "Iene" dietro al dramma? Cosa spunta nelle carte

Tele...raccomando Il revival gotico sbanca in tivvù

ti potrebbero interessare

Elisabetta Piccolotti, il delirio sui "maschilisti di destra"

Elisabetta Piccolotti, il delirio sui "maschilisti di destra"

Claudio Brigliadori
Affari Tuoi, "che noia": Martina travolta

Affari Tuoi, "che noia": Martina travolta

L'Eredità, "a me non suona": polemica dopo la ghigliottina

L'Eredità, "a me non suona": polemica dopo la ghigliottina

Dritto e Rovescio, il maranza: "Io giro col coltello", si ferma lo studio

Dritto e Rovescio, il maranza: "Io giro col coltello", si ferma lo studio