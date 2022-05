Eurovision sotto attacco, "non devono vincere loro": mossa spregiudicata della Russia

13 maggio 2022 a

Lo stesso gruppo di hacker che l’altro giorno ha preso d’assalto diversi siti istituzionali italiani, come quelli di Senato, Iss e Aci, pare che abbia messo nel mirino l’Eurovision Song Contest 2022, in corso a Torino. L’obiettivo dei criminali informatici è di impedire all’Ucraina di vincere il concorso. Il gruppo pro-Putin che si fa chiamare Killnet ha fatto sapere che intende bloccare il server del voto online, in modo da mettere i bastoni tra le ruote alla Kalush Orchestra.

Il gruppo folk-rap è diventato sempre più popolare in tutta Europa come conseguenza dell’invasione russa in Ucraina dello scorso 24 febbraio. Mosca è stata bandita dalla competizione, mentre Kiev è una delle favorite per la vittoria finale. Nel loro canale Telegram, gli hacker di Killnet hanno pubblicato un post con il logo dell’Eurovision: “Non potrete votare online”. Vedremo se alle minacce seguiranno i fatti, nel frattempo la Kalush Orchestra ha superato la semifinale ed è pronta a giocarsi le sue chance fino in fondo. Oleh Psiuk, uno dei fondatori del gruppo, ha dichiarato che vincere l’Eurovision “aumenterebbe il morale” dell’Ucraina: “Per il nostro Paese è importante ottenere successi in tutti i campi”.

C’è un passaggio della loro canzone - “ti raggiungerò sempre per strade dissestate” - che è diventato molto significativo dopo i quasi tre mesi di distruzione che sta sopportando l’Ucraina. A minacciare la Kalush Orchestra adesso sono però gli hacker russi, anche se gli organizzatori dell’Eurovision sono sicuri che non si verificheranno incidenti: “Ogni anno il sistema di voto della competizione dispone di un’ampia gamma di misure di sicurezza - ha dichiarato un portavoce - per proteggere la partecipazione del pubblico da influenze esterne”.

