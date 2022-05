Laura Pausini e il malore all'Eurovision, "qualcosa non andava". Il suo vero problema di salute

19 maggio 2022 a

a

a

"C'era qualcosa che non andava". Laura Pausini ammette di essersi sentita poco bene sabato sera, nel corso dell'Eurovision Song Contest. E ora conosce la ragione: è il Covid. Nelle sue storie su Instagram ha rivelato di essere risultata positiva al tampone, effettuato dopo alcuni giorni di condizioni fisiche non ottimali. La cantante romagnola, che presentava la serata di Torino insieme ad Alessandro Cattelan e Mika, si era dovuta assentare dal palco per alcuni, lunghissimi minuti. Nessuna spiegazione ufficiale, ma sui social le voci sono cominciate a circolare in tempo reale: malore.

"Il naso ha messo la macchina in difficoltà. Notate che...": la bomba di Striscia su Laura Pausini





Oggi, proprio su Instagram, l'interprete rivelatasi giovanissima al Festival di Sanremo con La solitudine spiega: "Ebbene sì, c'era qualcosa che non andava. Non mi sento bene da sabato. Ho pensato che fosse causato dalla stanchezza accumulata, ma non era così". Il malore c'era stato, dunque: un "calo di pressione" che l'ha costretta a rimanere dietro le quinte per circa 20 minuti. Ma non era solo stress.

Laura Pausini e Alessandro Cattelan? "Cosa è successo nei camerini", fuori tutta la verità

"Ho appena scoperto di essere positiva al Covid e per questo motivo sono isolata e non posso viaggiare. Sono molto dispiaciuta di non potermi esibire ad Amor a la Musica questo fine settimana - ha scritto, riferendosi a un evento negli Stati Uniti -. Avevi preparato uno spettacolo molto speciale e non vedevo l'ora di vedere i miei fan in Florida. Ora ho solo bisogno di guarire di nuovo e cercare nuove opportunità per riunirci in America... Spero presto! Vi amo tutti!".





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.