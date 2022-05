Sonia Bruganelli, gli auguri a Laura Freddi: "Auguri. Quanto ci piace metterlo in mezzo?", gelo-Bonolis

20 maggio 2022 a

Laura Freddi compie gli anni: cifra tonda, 50 anni. Numerosi i messaggi che ha ricevuto sui social. Tra questi spunta anche quello di Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis che è stati fidanzato in passato proprio con Laura Freddi. Tra questi è spuntata Sonia Bruganelli. Nessuno attrito tra le due donne, che vanno molto d'accordo. “Auguri amica, quanto ci piace metterlo in mezzo?”, scrive la Bruganelli in una Ig stories. E subito un compleanno diventa virale. L’ex ragazza di "Non è la Rai" apprezza molto quel gesto e riposta la stories. Questo fa capire a tutti che tra loro c'è tanta sintonia. Davvero tanta. Infatti, quando la Bruganelli ha saltato un paio di puntate del Gf vip, in veste di opinionista, è arrivata la Freddi. Nessuno sgambetto. Un passaggio di testimone. “Nonostante le voci che sono circolate tra me e Sonia non c’è nessuna rivalità. Anzi, pur avendo condiviso un affetto importante da parte sua c’è stata grande solidarietà, tanto che a volte scherziamo anche insieme su Bonolis”, sono queste le parole di Laura Freddi a Verissimo. Tra loro non esiste alcun tipo di rivalità.

Laura Freddi fa gli auguri così all'ex storico Paolo Bonolis: compleanno più che speciale. E Sonia Bruganelli che dice?



La storia tra Laura Freddi e Bonolis iniziò sul set di Non è la Rai (all’epoca il conduttore timonava il programma). Una scintilla che animò anche la cronaca rosa. "Io ero giovanissima, lui aveva già dei problemi di vita importanti. Io volevo una famiglia, un figlio, mentre lui aveva delle problematiche legate al precedente matrimonio (quello con l’americana Diane Zoeller ndr.).

La donna che sono oggi non è la Laura che aveva 19 anni. Io ho avuto poche storie importanti ma lunghe e tutti i miei ex sono amici, ci vogliamo bene, c’è un rapporto buonissimo”, aveva raccontato la Freddi a Oggi è un altro giorno su Rai1. Poi la loro storia è finita. Nella vita di Paolo è arrivata la Bruganelli, imprenditrice di successo e produttrice tv. Il loro non è solo un matrimonio felice, ma anche un vero e proprio sodalizio. Il resto è storia di questi giorni.

