Fedez, "chi era stato colpito dal mio stesso tumore": la rivelazione che spaventa i fan

Torna a parlare della malattia che lo ha colpito, Fedez. Lo fa durante la presentazione di Love Mi, il concerto che il rapper ha organizzato insieme a J-Ax per il prossimo 28 giugno, il tutto dopo che i due hanno deposto l'ascia di guerra e chiarito i dissapori per i quali hanno interrotto i contatti per quattro lunghissimi anni.

Fedez, parlando della malattia, ha spiegato: "Il tumore non ha preso i linfonodi. Al 90% va tutto bene, devo solo recuperare, perché mi sono stati rimossi duodeno, cistifellea, pancreas e un pezzo di intestino. È un tumore molto raro, che colpisce forse una persona su un milione. È il tumore di Steve Jobs, per intenderci", ricorda Fedez. Un precedente che spaventa i fan, anche se come detto in premessa da Fedez nel suo caso i linfonodi non sono stati colpiti, e questo è un fattore dall'enorme peso specifico.

Il cantante ha poi spiegato di non aver dovuto fare chemioterapia: "Non avevo micro metastasi. La fortuna è che non ha una classificazione in cancerogeno benigno ma in G1, G2 e G3. Il mio era G1, il che vuol dire tanto cu***...", ha scherzato. Quindi, Fedez è tornato su alcune parole dei giorni scorsi proprio sulla malattia, e ha puntualizzato: "Mi sono permesso di dire che l'amore per la famiglia è la cura più forte a ci sono state persone che hanno storto il naso ma io volevo solo ringraziare le persone che mi sono vicine, non volevo dire che l'amore sostituisce la medicina", ha concluso l'artista.

