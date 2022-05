Selvaggia Lucarelli, "i peli sulla lingua non sono i suoi". Vergogna sessuale, in diretta

25 maggio 2022 a

Ancora una volta Selvaggia Lucarelli torna al centro della bufera. La giornalista è stata insultata e attaccata con battute sessiste sul web da parte di Sandro Torella e da Andrea Colombini. La Lucarelli, molto attiva sui social, ha quindi deciso di replicare a sua volta alle pesanti critiche.

Video su questo argomento "La sinistra come Putin", Pietro Senaldi distrugge Selvaggia Lucarelli: "Sugli alpini solo fake news"

Sandro Torella è un attore e direttore artistico del teatro Duse di Roma invece Andrea Colombini è un direttore d'orchestra nonché candidato sindaco a Lucca. Ad accomunare i due soggetti è il fatto di essere no green pass. A dimostrarlo sono proprio le liste che sostengono la candidatura di Colombini a Lucca. L'attore invece si era messo in mostra durante il lockdown del 2020, in quanto faceva delle dirette, nel suo profilo Instagram, in cui prendeva in giro l'allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte. La bomba è scoppiata a seguito di un video pubblicato su YouTube due giorni fa. Si tratta di una diretta intitolata Neghiamo le commemorazioni? dove a reggere il dibattito sono proprio i no green pass.

Ecco l'estratto video ripreso da Selvaggia Lucarelli nel suo profilo Instagram:

Ad un certo punto del video viene presa in causa Selvaggia che viene definita 'opinionista' da Colombini: "Ma quali opinioni, siamo in mano a 'sta gente qua". A quel punto Torella ha commentato: "Lei è una che non c'ha peli sulla lingua. E se ce l'ha, va' a capì de chi sono". Il botta e risposta continua e Colombini ha aggiunto a quel punto: "Le hanno detto più volte: "Guarda, hai poca esperienza, hai sempre il latte alla bocca". Speriamo che sia latte." La Lucarelli non ha aspettato tempo per controbattere: "Due orridi personaggi con la battuta sessista sempre in canna, lo schifo". A seguito dei numerosi messaggi di solidarietà nei confronti della giornalista di personaggi dello spettacolo come Gabriele Muccino, dj Benny Benassi, Fiorella Mannoia e Luca Bizzarri, i due hanno cercato di giustificarsi. "Stiamo facendo satira, giochiamo e spero stia giocando anche lei" ha dichiarato l'attore, mentre il candidato sindaco ha spiegato: "Battute di spirito che non hanno assolutamente niente e che vedere con la signora stessa e con la sua moralità. Erano battute semplicissime".

