Selvaggia Lucarelli umilia Barbara D'Urso: pubblica questa foto, si scatena il caos

Selvaggia Lucarelli umilia Barbara D’Urso. La conduttrice di Pomeriggio 5 e de La pupa e il secchione show 2022, infatti, il prossimo 21 maggio, sarà la guest star di un evento a Piacenza. La D'Urso sarà la protagonista al Bar Uffa della città emiliana per i dodici anni del locale che ha deciso di festeggiare con una serata sponsorizzata sui social. La Lucarelli, su Twitter, in un post pubblicato il 22 aprile, ha quindi condiviso l'immagine della locandina che annuncia la presenza della D'Urso e una foto del bar.

Qui in questo locale semplice ma elegante Barbara D'Urso incontrerà le persone che parteciperanno all'evento. Una cosa che fanno molti personaggi più o meno famosi della tv e dello spettacolo ma che evidentemente non piace alla Lucarelli che di fatto sembra chiedere ai suoi follower il motivo dell’ospitata della D’Urso. Inutile dire che le risposte sono state numerosissime.

"Barbara D’Urso guest star per i 12 anni del Bar Uffa. Segue foto del Bar Uffa" ha scritto la Lucarelli nel post pubblicato sul suo profilo Twitter. Tra i vari commenti che sono seguiti c'è chi ha scritto che non c'è nulla di cui stupirsi se un vip partecipa ad un evento di questo tipo e c'è anche chi si chiede perché una conduttrice famosa come lei abbia deciso di accettare l'invito. Magari doveva fare un favore a qualcuno, sospetta un follower...

