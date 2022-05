Laura Pausini, distrutti i cd: "Comunista", la sua risposta zittisce tutti

27 maggio 2022 a

Laura Pausini ha fatto infuriare i suoi fan cubani. Il motivo? La cantante, recentemente risultata positiva al covid, è stata sorpresa in compagnia di un gruppo di membri del controspionaggio di Cuba. Si tratterebbe delle forze speciali fondate da Fidel Castro nel 1959 che, secondo le voci più critiche, verrebbero utilizzate dal governo per reprimere il dissenso della popolazione. Non l'avesse mai fatto! La foto ha iniziato a circolare ora sul web e i suoi fan cubani, esuli a Miami, non l'hanno presa bene. Hanno iniziato una vera e propria rivolta contro la cantante italiana.

I fatti risalgono al 21 maggio ma sono diventati di dominio pubblico solo ora grazie alla segnalazione della pagina Instagram Iconografie XXI. L'agenzia stampa spagnola EFE ha seguito la protesta organizzata da Virgilia Mombisa avvenuta nel quartiere Little Havana, qui i manifestanti hanno dato il via a una manifestazione eclatante, distruggendo i cd della Pausini con un rullo compressore e agitando cartelli con su scritto: "Laura Pausini, castrista, comunista, amica di Diaz-Canel".

Ecco il video della protesta contro la cantante:

Di fronte a una rivolta così inaspettata la cantante non ha tardato a rispondere: "Ah quindi chi va a Cuba alimenta la dittatura? Non sapevo che funzionasse così. E allora se vieni in Italia che cosa alimenti? La pizza?". D'altronde si sa, a Laura Pausini non la politica non è mai interessata. Proprio pochi giorni fa la cantante ha dovuto cancellare all'ultimo un importante evento a Miami a causa della sua positività al Covid. È meglio però, che per un pò di tempo, Laura si tenga distante da questa città della Florida.

