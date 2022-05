Mara Venier: "Una disgraziata". Lo sfogo a sorpresa: cosa le è successo

28 maggio 2022 a

Mara Venier non usa giri di parole: vuole restare ancora a lungo in tv. La conduttrice di Domenica In adesso bissa la sua presenza in Rai con Domenica In show del venerdì sera. La sua personalissima rivincita è compiuta. Sempre più "Zia Mara" è diventata un elemento fondamentale nel palinstesto Rai e così in un'intervista a La Stampa spiega cosa c'è dietro questo suo ritrovato slancio professionale: "La mia rivincita dopo essere stata cacciata come una disgraziata. Mi ero detta: lo faccio per un anno. Oggi dico: io in pensione non ci vado", un bel motto per chi si appresta a festeggiare i 30 anni di carriera.

A chi gli chiede dove abbia trovato la forza di non riposare mai, nemmeno dopo la "distruzione" del cuboide, lei risponde così: "E ancora non ho ripreso sensibilità. Ma quella è un'altra cosa, ho condiviso un dolore mio come potrebbe fare una vicina di casa. Ma durante il momento acuto della pandemia partecipavo al dolore di tutti. Ho perso per Covid Carmela, la mia gobbista di soli cinquant' anni dei quali molti passati insieme. La svolta è stata parlare agli esperti come tutti avrebbero voluto fare, con cuore in mano. Non ringrazierò mai abbastanza i professori Bassetti, Le Foche, Vaia. Io ero in un'età a rischio e non c'erano ancora i vaccini".

Infine, come confida a La Stampa, non sono mai mancati i momenti in cui ha pensato di smettere e di ritirarsi: "L'ho pensato mille volte. Ma sarebbe stata una vigliaccata tirarsi indietro. Ero morta di paura ma volevo restituire tutto quello che il pubblico mi ha dato e mai come in questi ultimi anni l'ho sentito vicino".



