La grande lezione di Caterina Balivo che zittisce tutti con una frase: "Ho tre taglie in più"

Caterina Balivo è ancora una volta dalla parte delle donne e questa volta lo fa lanciando un messaggio di body positivity. In un'intervista rilasciata per Molto Donna, inserto settimanale de Il Messaggero, la conduttrice ha raccontato di aver visto il suo corpo cambiare nell'ultimo periodo, ma questo non sembra spaventarla, anzi ha invitato ad accettarsi di più a qualsiasi età e in qualsiasi forma fisica.

"Oggi sono tre taglie in più. Ma non mi interessa conservare in eterno la stessa misura: voglio essere una bella quarantenne, voglio essere una bella cinquantenne e a cinquanta non voglio dimostrarne quaranta" ha dichiarato la Balivo. Ciò non preclude il fatto di prendersi cura del proprio corpo, ma senza però badare a quei due o tre chiletti in più che possono aggiungersi negli anni. "Mi piace prendermi cura di me. Noi donne dobbiamo amarci, lo dico spesso anche in tv. A volte le donne più radicali confondono la vanità con l’amore per se stesse. Non è che se ti fai una piega sei vanitosa: ti stai amando".

Sono ormai due anni che la conduttrice è lontana dalla tv ma ora è pronta a tornare con un programma tutto suo. L'ex Miss Italia d'altronde è sempre stata molto amata dal pubblico che non vede l'ora di rivederla nel grande schermo. In questo periodo di stop dalla tv la Balivo è stata molto attiva sui social e proprio qui ha annunciato che prossimamente sarà al timone del nuovo programma Chi vuole sposare mia mamma? il quale andrà in onda in prima serata su Tv8. La conduttrice ha spiegato: "È un ‘dating’ inedito, proprio per il confronto tra loro. La mamma non dovrà sposare nessuno… ma se anche solo grazie a questo programma inizia una nuova storia d’amore, tutti noi ne saremo contenti, in primis il figlio che l’accompagna!".

