Giancarlo Magalli, infezione e ricovero: indiscrezioni-choc, ecco le sue condizioni

Costretto a un ricovero di diversi giorni in ospedale Giancarlo Magalli. Il motivo? Un'infezione, come da lui confessato al settimanale Nuovo Tv. In effetti il conduttore, dopo la partecipazione a Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci, era sparito dalla scena. Adesso si conoscono i motivi: dei non meglio precisati problemi di salute. Magalli, comunque, non è voluto scendere nei dettagli della sua condizione. Tuttavia, ha assicurato di stare meglio e di essersi rimesso a lavoro.

Il conduttore ha già scritto tre nuovi quiz che ha proposto in Rai. Adesso starebbe aspettando di ricevere delle risposte dall'azienda, quindi si tratterebbe solo di progetti per ora e non c’è nulla di certo. L’ultimo format che Magalli ha condotto, Una parola di troppo, andato in onda su Rai 2 lo scorso autunno, non ha avuto molta fortuna. E infatti avrebbe chiuso i battenti proprio per via dei bassi ascolti.

Giancarlo Magalli, tra l'altro, non ha nemmeno escluso la possibilità di partecipare a Ballando con le Stelle, il famoso varietà di Milly Carlucci in onda il sabato sera su Rai 1. Tutti impegni che possono aspettare. Anche perché per ora, in vista della bella stagione, lo aspetta un periodo di relax che trascorrerà in America con le sue due figlie.

