Roberto Brunetti, trovato morto in casa a 55 anni "Er Patata": disposta l'autopsia

È stato trovato morto nella sua casa a Roma l'attore Roberto Brunetti, conosciuto al pubblico come Er Patata. A dare l'allarme ieri sera, 3 giugno, intorno alle 22.30, è stata la compagna dopo che l'attore, 55 anni, che ha recitato anche nel film Romanzo Criminale, non rispondeva al telefono e al citofono del suo appartamento in via Arduino, in zona piazza Bologna. L'ultimo accesso su WhatsApp di Roberto Brunetti risaliva a molto tempo prima. I vigili del fuoco e i poliziotti del commissariato Salario una volta entrati nell'abitazione hanno trovato l'attore riverso sul letto. Sul corpo non sono stati trovati segni di violenza e l'appartamento era in ordine. Sulla salma, a disposizione dell'autorità giudiziaria, verrà eseguita l'autopsia.

Brunetti deve la sua fama ad alcuni film di grande successo al botteghino, primo fra tutti Romanzo Criminale dove ha interpretato il ruolo di Aldo Buffoni, il malvivente ucciso da Freddo (Kim Rossi stuart nel film) perché colpevole di aver tenuto per sé gli incassi della droga. Er Patata, a lungo compagno dell'attrice Monica Scattini, scomparsa nel 2015 per una malattia, ha anche recitato in Fuochi d'artificio di Leonardo Pieraccioni e in Paparazzi di Neri Parenti, e in diverse altre fiction.

Da anni però Er Patata era fuori dal mondo dello spettacolo, anche per i suoi problemi legati alla droga. Brunetti, che oltre a fare l'attore, aveva una pescheria cui teneva molto, quando questa è fallita ha subito un durissimo colpo. Tanto da entrare nel tunnel della tossicodipendenza. Come ricorda il Messaggero, nel 2017 era stato arrestato per detenzione di stupefacenti. Nel 2019 aveva lanciato un appello per tornare a lavorare: "Vivo con il reddito di cittadinanza, aiutatemi".

