Fiorella Mannoia confessa, "come mi chiamava Lucio Dalla": qualcosa di impensabile

È finalmente andata in onda ieri sera su Rai1 Dallarenalucio, una grande festa dedicata al cantante bolognese scomparso anni fa, condotta da Carlo Conti e Fiorella Mannoia all'Arena di Verona. Una serata ricca di ospiti e momenti emozionanti e proprio qui, la cantante romana ha voluto raccontare un aneddoto molto personale che la legava Lucio Dalla.

"Questa sera io non sono Fiorella, sono Rosalba…”, ha esordito la Mannoia che ha poi spiegato a Conti: "Era Lucio a chiamarmi Rosalba. Lucio Dalla cambiava a tutti il nome. Per lui io sono sempre stata Rosalba, quindi stasera tu non devi chiamarmi Fiorella ma, appunto, Rosalba”. A sua volta Conti ha risposto raccontando un aneddoto che lo riguarda: "Io per lui ero invece ‘lo scuro’, chissà perché!" ha ironizzato il conduttore che ha poi urlato al pubblico: "Ecco a voi Rosalba e lo scuro!”.

Una serata ricca di grandi ospiti, primo fra tutti Marco Mengoni che ha duettato con la Mannoia interpretando uno dei tanti successi di Dalla. Conti ha poi fatto notare: "E’ la prima volta dopo la pandemia, questa sera, che l’Arena di Verona è piena in tutta la sua capienza e gli spettatori non indossano le mascherine” inevitabili gli applausi e la commozione di tutti i presenti.



