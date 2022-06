Vanessa Incontrada e il messaggio commovente: "Aiutatemi a trovarli"

Francesco Fredella 06 giugno 2022 a

Vanessa Incontrada in lacrime. Stavolta sui social non parla di tv, ma di un problema davvero serio che sta vivendo. Perché per l'attrice sono ore di angoscia e paura dopo lo smarrimento dei suoi adorati cani. Così, la Incontrada lancia un appello sui social e chiede aiuto ai suoi followers. “Salve a tutti, scusatemi ma ho un emergenza e non potevo non usare Instagram…, ho perso i miei cani due Golden Retriever, Zilik e Tokio non riusciamo più a trovarli.”, dice. Sui social fornisce tutte le informazioni legate ai due "amici pelosi" affinché qualcuno, se li avesse visti, possa dare qualche notizia utile al ritrovamento.

“Vi prego di richiamarmi”, dice ancora la Incontrada nel suo appello disperato. I cani, Zilik e Tokio, sono scomparsi nei pressi della località di Valli a Follonica, vicino Grosseto. “Non riusciamo a trovarli, se li vedete o qualcuno li vede vi prego di richiamarmi”, dice ancora. Chi ama gli animali sa bene quanto sia difficile andare avanti dopo aver perso le tracce di due cani. Una grande preoccupazione per l'attrice, che utilizza i social per cercare aiuto.

Lo scorso anno è stata una delle conduttrici di Striscia la notizia, così la Incontrada ha messo tutti d'accordo: un grande momento professionale per lei che, tra l'altro, è amatissima dal pubblico. Tv e cinema: sono questi due tasselli sempre presenti nella sua vita professionale. Ma nessuno dimentica Zelig e tanti altri programmi che l'hanno portata ad un grandissimo successo lavorativo.

