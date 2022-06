Silvia Toffanin al posto di Maria De Filippi, un terremoto a Mediaset: il prossimo anno...

19 giugno 2022 a

Maria De Filippi dice addio al pomeridiano di Amici, la parte cioè dedicata alla formazione della classe, alle sfide, alle prove e alle interrogazioni necessarie per accedere alla fase serale dello storico programma in onda su Canale 5. Per molti, la parte più importante del talent show. Questo dicono i rumors intercettati da BlastingNews che rivela anche chi la sostituirà. Si tratta di Silvia Toffanin e questo sarebbe un nuovo, grande impegno per lei dopo quello con Verissimo che, nella stagione televisiva appena conclusa, è andato in onda sia di sabato che di domenica. Per il momento, tuttavia, si tratta di rumors non confermati.

Arrivano conferme invece su Cristiano Malgioglio. L’edizione numero 12 di Tale e Quale Show tornerà in televisione il prossimo autunno con Malgioglio confermato in giuria. Questo esclude la sua partecipazione, come opinionista, in coppia con Amanda Lear al Grande Fratello Vip che secondo voci di corridoio potrebbe vedere tra i concorrenti Evelina Sgarbi, una dei tanti figli del critico d’arte Vittorio Sgarbi. Tra gli opinionisti si fanno i nomi di Asia Argento e Morgan. TvBlog sostiene inoltre che anche Loretta Goggi e Giorgio Panariello torneranno al loro posto a Tale e Quale Show. Non a caso, Carlo Conti, il conduttore ha dichiarato: "Squadra che vince non si cambia. Nel 2021 abbiamo sfondato il muro del 20% di share, che è oro colato di questi tempi!".

