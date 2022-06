Uomini e Donne,Maria De Filippi insultata a casa sua dalla Dama: "Faceva finta"

09 giugno 2022 a

Un ex volto molto noto di Uomini e Donne è tornato al centro dell'attenzione. Si tratta della dama del trono Over Angela Iorio che è tornata a parlare del programma in una lunga intervista rilasciata a PiùDonna. A distanza di tre anni dal suo abbandono dal format, la dama si è tolta qualche sassolino dalla carpa riguardo alla sua esperienza nello studio di Canale5, nessuno risparmiato. Nemmeno la padrona di casa.

Secondo quando dichiarato dalla Ionio la sua permanenza si è interrotta a causa degli opinionisti: "Tina Cipollari e Gianni Sperti mi hanno presa di mira. Il loro lavoro è proprio questo: creare la dinamica per far sì che il personaggio si innervosisce e si crea il litigio, così il programma fa audience". La Iorio ha poi continuato: "Facevano finta di non capirmi. Io amavo Maria De Filippi, ma anche lei faceva finta di non capirmi". Angela non risparmia quindi nemmeno la padrona di casa.

"Spesso lei difende le persone che le stanno simpatiche, con me non lo ha mai fatto" ha rincarato la dose Angela sulla moglie di Maurizio Costanzo. L'ex dama ha però aggiunto che sarebbe disposta a tornare nel programma a un solo patto: "Sicuramente quando piangevo e mi arrabbiavo io facevo audience. Io ci tornerei solo a una condizione: che Maria accetta di parlare con me". D'altronde chi disprezza compra!

