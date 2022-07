Giovanni Allevi sul tumore: "Un dolore insostenibile"

05 luglio 2022 a

a

a

Giovanni Allevi rompe il silenzio. Il pianista, da giorni in cura a causa di un tumore, aggiorna i suoi numerosissimi fan. E lo fa su Instagram, pubblicando una foto che lo ritrae in pigiama. "Ma… l’anima, esiste? - si chiede a corredo dell'immagine -. Secondo me, sì! Se esiste, posso separarla dal corpo e dal dolore fisico a tratti insostenibile. Posso aiutare il corpo a guarire, affiancando alla terapia un’energia magica, che viene dall’anima e dal vostro Amore!".

Fedez e il tumore? Dopo la lite furiosa con Chiara Ferragni... un retroscena pazzesco

Il compositore qualche settimana fa aveva annunciato di aver scoperto un mieloma, un tumore che si sviluppa da alcune cellule del sangue che si trovano nel midollo osseo. Una scoperta che lo ha costretto a prendersi una pausa e interrompere il tour Estasi 2022. "Ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa", aveva scritto mentre in tantissimi gli auguravano una veloce guarigione.

Video su questo argomento Giovanni Allevi: "Volete una vita fuori dall'ordinario? Vi spiego come"

Tra questi Fedez, anche lui reduce da una delicatissima operazione chirurgica causata da un raro male. "Giovanni anche se non ci conosciamo ti faccio un grande in bocca al lupo per questo viaggio non facile, nella speranza che tutto si possa risolvere nel migliore dei modi. Spero ti arrivi questo mio/nostro grande abbraccio virtuale e ti aiuti a distrarti un po'", aveva scritto il cantante.

"Ho un tumore. Perdonatemi...". Giovanni Allevi. l'annuncio-choc: cosa lo ha colpito

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.