Brad Pitt, dramma neurologico: "Non riconosco più i volti delle persone"

Non è un buon momento per Brad Pitt. La star di Hollywood ha rivelato alla rivista GQ di soffrire di un grave disturbo neurologico che non gli consente di riconoscere i volti delle persone. A volte avrebbe delle difficoltà persino con amici e parenti. La malattia di cui parla l'attore è la prosopagnosia. La sua, però, è una versione che non trova riscontro. Nessun medico, infatti, gli ha mai diagnosticato questo disturbo.

L'attore, però, insiste. Anzi ha rivelato di essere malato già da anni. Il calvario, in particolare, sarebbe iniziato nel 2013. Per questo da un po' di tempo a questa parte preferirebbe trascorrere tutti i suoi momenti liberi chiuso in casa. La star americana si è lamentata anche del fatto che in pochi sembrano dargli credito su questo punto.

"Nessuno mi crede! Voglio incontrare un'altra persona che ne soffre", ha dichiarato l'ex marito di Angelina Jolie alla rivista. Infine ha confessato pure un altro suo timore: quello di aver dato l'impressione - soprattutto in passato - di essere una persona piuttosto "distaccata" proprio per colpa di questa malattia. L'attore ha sei figli con la Jolie. Lo scorso anno, dopo aver ottenuto la custodia congiunta, la sentenza fu revocata a causa della rimozione del giudice che presiedeva il caso. Alla fine quindi la Jolie ha riottenuto la custodia totale mentre Pitt ha solo il diritto di visita.

