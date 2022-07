Belen Rodriguez, lo schiaffo della madre: "Questo si chiama vivere"

23 luglio 2022 a

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme e più uniti che mai. Lo testimoniano gli scatti social più romantici che mai. Scatti che hanno però fatto storcere il naso a qualcuno. Alcuni utenti del web non hanno infatti apprezzato l'addio dopo pochi mesi della modella argentina all'ex Antonino Spinalbese. I due si sono lasciati dopo pochi mesi la nascita della figlia Luna Marì.

E così alcuni accusano Belen di aver agito in modo "leggero"e sprovveduto. Immediata la replica di Veronica Cozzani, madre della showgirl. La donna, risponendo a un utente su Instagram, ha preso le difese della figlia. Il botta e risposta è avvenuto sotto il post della Rodriguez in cui la si vede baciare De Martino. "L’amore vince su tutto", ha scritto qualcuno mentre l'utente gli ha risposto: "Ma l’amore su cosa vince? Ha fatto una figlia con un altro uomo con leggerezza, mah!".

Da qui la replica al vetriolo della Cozzani: "Cosa vuol dire? Questo si chiama vivere! Si cade, si sbaglia e ci si rialza tutte le volte che è necessario farlo! Questo è vivere". Che tra Spinalbese e la famiglia Rodriguez i rapporti non fossero ottimi non è una novità. L'hair stylist non ha mai nascosto che con Belen ha contatti soltanto per la gestione della figlia.