Corna, bomba di Ornella Muti su Adriano Celentano: "Sua moglie era presente..."

Ornella Muti di nuovo a teatro. L'attrice ha raccontato la sua lunga carriera in un'intervista, dove non poteva mancare un riferimento ad Adriano Celentano. Con l'artista la Muti, al secolo Francesca Rivelli, ha condiviso diverse esperienze. Addirittura si dice che tra i due ci sia stato anche un flirt nonostante entrambi fossero impegnati, lui con Claudia Mori e lei con Andrea Facchinetti: "Non è il caso di parlarne - premette al Corriere della Sera -. Oltretutto è stato lui, una volta, a fare dichiarazioni in merito con sua moglie presente, un errore da parte sua e io sono rimasta francamente un po’ sorpresa. Che ci vogliamo fare? Questo è l’universo maschile: io, a suo tempo, ho avuto rispetto per la sua famiglia".

Anche la Muti all'epoca aveva una famiglia. Rimasta incinta giovanissima, l'attrice ha dato alla luce la sua prima figlia, Naike Rivelli. Una gravidanza tutt'altro che semplice: "Erano altri tempi, praticamente la preistoria rispetto a oggi, e poi non ho voluto", ha confessato in riferimento al consiglio di alcuni di abortire.

Tra questi anche la madre: "Lei però me lo chiese, anche se in Italia l’aborto era illegale, all’estero si poteva fare tranquillamente. Persino il mio agente cinematografico di quel periodo me lo consiglio, perché dovevo girare un film". Ma alla fine la Rivelli non si è fatta convincere.