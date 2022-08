Claudia Cardinale "rinchiusa contro la sua volontà": la testimonianza-choc

02 agosto 2022 a

Allarme per Claudia Cardinale. L'attrice non vivrebbe più nella sua abitazione, ma in una casa di riposo. A lanciare l'indiscrezione è Dagospia, che riporta le parole di una amica romana. In effetti non ci sono né conferme né smentite da parte dello staff, eppure "si sparge sempre di più la voce che Claudia Cardinale non viva più nel suo appartamento parigino". L'84enne sarebbe stata trasportata in una clinica. Lei "sarebbe ricoverata, non secondo la sua volontà, in una casa di riposo nella provincia francese".

D'altronde qualcosa nella vita dell'artista è cambiato ormai da tempo. Assente dai social, l'ultimo post della Cardinale risale allo scorso aprile e poi più nulla è stato pubblicato né condiviso su Instagram. Anche le apparizioni pubbliche sono state sempre più rare. L'ultima è avvenuta a maggio, quando l’attrice è andata a Tunisi per l’inaugurazione di una strada a lei dedicata nel paese di La Goulette, dove ha trascorso tutta la sua infanzia.

Ad oggi però il suo silenzio desta non pochi sospetti. A maggior ragione se si considera che la Cardinale è da sempre chiacchieratissima ed amatissima diva del grande schermo che ha fatto la storia del nostro cinema e non solo.