Piero Chiambretti, il dramma: "Mia madre è morta per farmi vivere"

“Mia madre mi ha fatto vivere due volte, la prima con il parto e la seconda quando ci hanno ricoverato vicini per il Covid nel marzo del 2020": un racconto drammatico quello che Piero Chiambretti ha fatto nell'intervista col settimanale Gente. Il conduttore ha parlato del dolore per la perdita di sua madre: "Il giorno in cui lei è morta io sono guarito e questo mi porta a pensare che lei se ne sia andata per farmi vivere".

Chiambretti poi ha parlato anche delle donne più importanti della sua vita, ovvero la la madre Felicita, scomparsa nel 2020, e la figlia Margherita. E durante l’intervista concessa al magazine, il conduttore ha rivelato cosa cerca di trasmette e insegnare alla figlia di 11 anni nata dalla relazione ormai conclusa con Federica Laviosa: "Le insegno autostima, determinazione e a farsi valere dove è giusto, anche se la vita a volte ti mette davanti ad eventualità che non puoi risolvere. Fare le cose è sempre difficile, bisogna essere preparati tanto più ne sai e tanto meglio vai".

L'amore per sua figlia è immenso. Tanto che poi ha aggiunto: "Ho paura anche delle supposte ma per lei darei la vita". Infine, parlando delle sue prossime esperienze televisive, Chiambretti ha detto che dovrebbe essere al timone di un nuovo programma incentrato sui bambini. Anche se lui stesso ha puntualizzato che è un programma con i bimbi e non per i bimbi. Il conduttore ha ammesso: “Non sarà un talent. Stiamo vivendo un momento difficilissimo e i bambini ci possono aiutare, cominciamo da loro per cercare di migliorarci".