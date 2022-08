Victoria De Angelis, "scop***o?": le foto provocanti e il tatuaggio lì sotto...

10 agosto 2022 a

Victoria De Angelis più scatenata che mai in Puglia: lo provano le foto hot e provocanti che la bassista dei Maneskin ha pubblicato sul suo profilo Instagram. La musicista è andata in vacanza con gli amici e, stando agli scatti condivisi con i fan, sembra essersi divertita parecchio. In alcune fotografie, talvolta al limite tra il censurabile e non, la si vede in topless con le immancabili stelline nere a coprire i capezzoli.

Nella prima immagine del carosello lei e i suoi amici sono tutti sopra un letto, in costume e in posa. Nelle altre immagini, invece, si vedono dei tatuaggi (non veri, ma stickers) con chiari riferimenti sessuali del tipo "Scop***o?" oppure "Su*a". Il suo post, comunque, ha riscosso parecchio successo. Tanti i like e i commenti.

Tra i fan che hanno lasciato un commento sotto le sue foto, c'è chi si complimenta con la De Angelis per i tipi di amici che ha, per la loro bellezza e spontaneità. E poi c'è anche chi commenta i ben visibili tatuaggi, seppur finti. Qualcuno ha addirittura detto di volerli acquistare per se. Approvazione totale per Victoria, insomma. Un successo che la musicista riscuote sempre, anche quando tocca punti e temi tabù.