Alba Parietti in bikini, la foto "rubata" del Lato B

Una strepitosa Alba Parietti, talmente rock 'n roll da fare concorrenza, in fatto di sfrontatezza e capacità di seduzione, a Victoria De Angelis, la sbarazzina e giovanissima bassista dei Maneskin. Chissà se proprio la musica glamour, furbetta e un po' lasciva della band romana guidata da Damiano David avrà ispirato il look decisamente aggressivo della Alba nazionale. Mentre Victoria pubblicava le foto del suo Lato B scottato dal sole, segno di una tintarella un po' troppo spinta, la presentatrice, attrice e showgirl torinese incontenibile inondava la sua pagina Instagram di foto diventate virali all'istante.

Si comincia con uno scatto "rubato" in bikini, di spalle. La didascalia è tutta da godere: "No …vojo vede' che me potete di' …io non avendo lo specchietto retrovisore vado sulla fiducia … - scherza -. Sarò sintetica... essendo io di plastica (sempre secondo quelli che...). Basta sapersi prendere per il c***o. Ognuno ha il c***o che si merita in senso figurato, metaforico oltre che metafisico. Astenersi analfabeti funzionali e analfabeti e basta. Alba il c***o 2 la vendetta".

Non paga, e dopo il pieno di complimenti, la Parietti pubblica un altro paio di scatti decisamente tosti. Questi sì, appunto, molto molto rock. Selfie nel bagno di un locale delle Baleari, il Macao Café Santa Gertrudis di Ibiza, body nero elasticizzato, orecchini importanti, tacchi a spillo. E leggins aderenti di rete metallica, trasparentissimi. Con la mano, Alba si abbassa maliziosa l'elastico in vita, sul fianco. "Rock N Roll Never Dies". E anche l'ex conduttrice di Galagoal e Macao (un caso? Forse no) sembra essere in forma smagliante.