Charlbi Dean, la star morta a 32 anni: "Malattia improvvisa", è mistero

31 agosto 2022 a

a

a

Charlbi Dean, attrice e modella sudafricana, è morta per una "malattia improvvisa" all'età di 32 anni. Secondo quanto riferiscono i media americani la star di Triangle of Sadness, pellicola Palma d'oro a Cannes, si è spenta in un ospedale a New York. Oltre a recitare nel film di Ruben Östlund, vincitore della Palma d'Oro al fianco di Harris Dickinson e Woody Harrelson, Dean è apparsa in produzioni come Spud, Death Race 3: Inferno, Blood in the Water e Don't sleep.

"Ho perso mio padre": Harry, rivelazione devastante a Meghan Markle

L'attrice era nata a Cape Town, in Sudafrica, il 5 febbraio del 1990 e aveva debuttato al cinema nel 2010 in Spud. Triangle of Sadness sarà proiettato al Toronto Film Festival del 2022 e al New York Film Festival del 2022 e uscirà nelle sale a ottobre. Nella pellicola Charlbi Dean interpreta la modella Yaya.

Famosa anche nel mondo della moda oltre che nel cinema, Charlbi come modella aveva lavorato per le campagne pubblicitarie di importanti marchi come Guess, Benetton e Ralph Lauren. Nel 2008 era sopravvissuta a un grave incidente stradale che l'aveva lasciata con le ossa rotte e un pneumotorace. Nessuna comunicazione è stata fatto riguardo alla malattia "improvvisa" che si è rivelata letale. E i social si sono scatenati.