Meghan Markle, rivelazione devastante di Harry: "Ho perso mio padre"

"Quando i media hanno distorto la tua storia, è davvero bello poterla raccontare con le tue parole". Inizia così l'intervista fiume di Meghan Markle. La 41enne moglie del principe Harry si toglie qualche sassolino dalla scarpa. In particolare la duchessa di Sussex si sofferma sui rapporti con la Royal Family dalla quale i due hanno preso le distanze trasferendosi in California. Come da lei raccontato alla rivista The Cut, il marito le avrebbe confidato di aver "perso" suo padre, il principe Carlo. "Spero che tra loro non accada quanto successo a me con mio padre, ma è una decisione di Harry", spiega per poi aggiungere che la decisione di lasciare il Regno Unito è stata ponderata.

I cambiamenti comunque non sono pochi. La stessa Meghan ammette di voler tornare sui sui social network: "Vuoi sapere un segreto? Sto tornando... su Instagram." Dopo il suo fidanzamento con Harry, infatti, il controllo sul suo Instagram era solo "una delle cose cui Meghan aveva dovuto rinunciare, assieme al suo blog The Tig, alla libertà di tenere nel cassetto il suo passaporto e a quella di aprire la propria posta personalmente".

E ancora: "È stato un grande cambiamento, un enorme cambiamento, passare da quel tipo di autonomia a una vita diversa". Insomma, alla Markle la vita reale stava stretta: "Se vuoi pubblicare le foto di tuo figlio, in quanto membro della famiglia reale devi prima darle alla Royal Rota", un circolo ristretto di testate del Regno Unito.